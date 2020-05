Card. Bassetti, sul lavoro basta slogan

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - "Basta con gli slogan e le parole roboanti!. Se non ci sarà ripresa, molte persone non riusciranno più a ritornare a galla e sarà facile scivolare sotto la soglia di povertà": così il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, parlando del tema della ripresa del lavoro. "Una sapiente e oculata gestione delle risorse - aggiunge -, la collaborazione con tutti i corpi intermedi del terzo settore, che si dedicano alla rete di protezione sociale, possono favorire 'il piano per risorgere', di cui ha parlato Papa Francesco.

Nell'ultima 'lettera di collegamento' alla comunità di Perugia-Città della Pieve della quale è arcivescovo, Bassetti si è soffermato sul 'piano per risorgere'. "Prevedo - ha scritto, secondo quanto reso noto dalla stessa diocesi - tre campi di lavoro: il primo e più urgente è l'aiuto alimentare, che ha già visto tanta generosità durante questi mesi. Il secondo, le spese per la gestione della casa: utenze e consumi, un bisogno che sta emergendo e diventerà primario nell'estate".