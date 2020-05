Ast, nove-12 mesi per vendita o partner

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Richiederà 9-12 mesi, dal momento dell'attivazione, la procedura di cessione o ricerca di nuovi partner per Acciai speciali Terni da parte di ThyssenKrupp: è quanto ha spiegato l'amministratore delegato dell'acciaieria Massimiliano Burelli nella call conference di oggi convocata dal ministero dello Sviluppo economico dopo l'annuncio del disimpegno da parte della multinazionale tedesca. Presenti le sottosegretarie Alessandra Todde e Alessia Morani ed il vicecapo di gabinetto del dicastero Giorgio Sorial, la presidente della Regione Umbria Donatelli Tesei, il sindaco di Terni Leonardo Latini e le segreterie territoriali e nazionali di Fim, Fiom,Uilm, Fismic, Ugl e Usb.

Dall'inconto - in base a quanto si apprende da fonti sindacali - è emerso che procedura non verrà avviata prima di qualche settimana e che sarà seguita da un advisor, anche questo non ancora nominato. Dunque non sono state presentate al momento offerte formali, anche se l'azienda si attende l'interessamento di diversi gruppi internazionali, oltre a quelli italiani.

