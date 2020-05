Accordo Scuola umbra pa-guardia finanza

(ANSA) - PERUGIA, 28 MAG - Concorrere con sempre maggiore efficacia all'aggiornamento tecnico-professionale dei finanzieri umbri è l'obiettivo della convenzione sottoscritta tra il Comando regionale Umbria della guardia di finanza e la Scuola umbra di amministrazione pubblica. E' stato firmato dal gen.

Benedetto Lipari, comandante delle fiamme gialle, e da Alberto Naticchioni, amministratore unico e responsabile scientifico della Scuola. Durerà 36 mesi.

Per le due Istituzioni, la convenzione - è stato spiegato - rappresenta lo strumento per "perfezionare ulteriormente la reciproca, stretta e proficua collaborazione già in atto da anni". Grazie all'accordo, la Scuola potrà orientare la propria offerta formativa espressamente verso i fabbisogni di aggiornamento professionale del Corpo, anche con la creazione di percorsi didattici dedicati in termini di lezioni, programmi di studio, calendari didattici e docenti. (ANSA).