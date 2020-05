Pieno richieste per bando Camcom Terni

(ANSA) - TERNI, 27 MAG - Pieno di richieste per il bando liquidità della Camera di commercio di Terni, pubblicato un mese fa a sostegno delle imprese nell'emergenza Covid-19. L'ente è quindi pronto ad erogare quasi 15 mila euro a 20 imprese che hanno richiesto sostegno.

Ogni giorno sono una ventina le domande da esaminare che stanno pervenendo agli uffici. "Un trend che fornisce uno spaccato della pesante situazione che sta colpendo le nostre imprese" sottolinea il presidente della Camera di commercio, Giuseppe Flamini. "La giunta camerale - aggiunge - ha studiato questo bando che mette sul piatto ben 200 mila euro proprio per le micro e piccole aziende che stanno pagando un conto salatissimo. Il nostro contributo alla ripresa è dunque un bando che accoglie le priorità che ci indicano le imprese in questa fase: ossia velocità e facilità di accesso al contributo che permette alle imprese di avere finanziamenti a costo zero".

(ANSA).