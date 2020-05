Nicchi, in sicurezza 250 pazienti orvietano

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 27 MAG - "Il potenziamento dell'ospedale di Orvieto attraverso il servizio di emodinamica della struttura di cardiologia, metterà in sicurezza circa 250 pazienti del comprensorio": lo dice il consigliere regionale della Lega Daniele Nicchi, presidente della prima Commissione dopo l'approvazione della mozione congiunta di maggioranza per il rafforzamento e potenziamento del presidio. "Si tratta di una conquista importante per un territorio spesso dimenticato in passato dalla politica sanitaria regionale" sottolinea.

"La costituzione di un servizio di emodinamica avanzata - sostiene Nicchi - deve diventare un punto di partenza per il rilancio dell'ospedale di Orvieto". Il consigliere della Lega sottolinea in una nota che il nuovo servizio si avvarrà di ulteriori 10 professionisti (medici infermieri e operatori sanitari), che saranno opportunamente formati dal personale esperto di altre strutture ospedaliere che vantano casistiche importanti. (ANSA).