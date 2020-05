Sotto 50 attualmente positivi Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - Scendono a 49 (-4 rispetto a ieri), gli attualmente positivi al Covid in Umbria. Dove nell'ultimo giorno la Regione ha registrato un solo nuovo caso, 1.431 totali, a fronte di 1.097 tamponi, e nessun ulteriore decesso, 75 dall'inizio della pandemia.

I guariti sono 1.307 (+5) e sette i clinicamente guariti (invariato).

I ricoverati sono 14 (-1), due (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento contumaciale sono 35 (-3).

Nel complesso a oggi sono stati eseguiti 64.996 tamponi.

