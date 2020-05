Mozione unitaria Assemblea per integrità Ast

(ANSA) - PERUGIA, 26 MAG - L'Assemblea legislativa ha approvato all'unanimità una mozione unitaria sull'Ast Terni "per garantire l'integrità del sito, lo sviluppo e la tenuta occupazionale". Firmato da tutti i gruppi politici, nasce delle mozioni presentate da Eleonora Pace (FdI), Fabio Paparelli e Tommaso Bori (Pd) e da un atto di indirizzo di Thomas De Luca (M5s).

Illustrando l'atto Paola Fioroni, Lega, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, ha detto che questo è un "testo comune che sintetizza le varie sensibilità presenti in Aula su un tema che necessita una presa di posizione unitaria di questa Assemblea". "Sulle acciaierie di Terni serve chiarezza e determinazione - ha detto Pace - per evitare una condanna al ridimensionamento e alla marginalizzazione". "Il know-how che si è sviluppato nel corso degli anni, la qualità delle maestranze delle nostre acciaierie non hanno prezzo" ha quindi sottolineato Paparelli. "Oggi siamo di fronte alla grande occasione per poter riuscire a stabilizzare definitivamente la situazione" le parole di De Luca. (ANSA).