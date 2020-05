Squarta, tornare lockdown errore imperdonabile

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - "Tornare al lockdown sarebbe un errore imperdonabile che non possiamo permetterci": il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta ha lanciato un appello al rispetto delle norme per evitare il diffondersi dell'epidemia Covid. Lo ha fatto durante la registrazione della trasmissione Il punto della stessa Assemblea.

Squarta si è infatti soffermato sull'ultima ordinanza emessa dal sindaco di Perugia, Andrea Romizi, che ha imposto la chiusura nel fine settimana di alcuni locali del centro storico alle 21 per evitare assembramenti da parte dei giovani. "Mi trova pienamente d'accordo - ha detto -, condivido quel provvedimento. A proposito degli assembramenti ci appelliamo al senso di responsabilità della gente, è un problema comune in molte città italiane. Gli 'assistenti civici'? Credo molto poco a quest'ultima trovata del governo". (ANSA).