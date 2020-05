Molino Gatti propone nuova linea farine

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Nasce dall'esperienza dello storico Molino Gatti Italiae e dalla professionalità del pizzaiolo Mario Cipriano, pluripremiato dalle principali guide italiane, un'innovativa nuova linea di farine di grano 100% italiano che dal 1 giugno sarà in distribuzione sul mercato.

L'unione si pone come obiettivo quello di studiare una nuova linea di prodotti che facciano della qualità e della trasparenza di filiera il loro punto di forza. "Ci sono voluti mesi di studi intensi e molto precisi per arrivare a questo risultato insieme ai tecnici del Molino Gatti Italiae - spiega l'ideatore della linea, Mario Cipriano - e abbiamo voluto fare tantissimi test per provare le varie sfaccettature dei grani e quindi delle farine. Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto e siamo certi che questa linea creata da un pizzaiolo per i pizzaioli incontrerà il gradimento di molti. Insieme a Daniele Grigi ci siamo dati l'obiettivo di portare alto il valore della qualità dell'agro-alimentare italiano e della pizza nel nostro paese e nel mondo". (ANSA).