Martedì le Frecce tricolori sorvolano Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - Sorvoleranno Perugia il 26 maggio per circa 30 secondi tra le 15 e le 15.40 le Frecce Tricolori impegnate in una sorta di "giro d'Italia" in occasione delle celebrazioni per il 74/o anniversario della proclamazione della Repubblica.

La Pattuglia acrobatica nazionale toccherà tutte le regioni italiane. Il giro d'Italia delle Frecce tricolori si concluderà simbolicamente il 2 giugno, con il sorvolo di Roma in occasione della Festa della Repubblica. (ANSA).