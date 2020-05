Anche alle Poste anticipo cig in deroga

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAG - La Giunta regionale ha deliberato la possibilità per i lavoratori che siano ancora in attesa degli ammortizzatori sociali, di incassare l'anticipo sulla cassa integrazione in deroga e le indennità per gli autonomi anche presso gli uffici postali.

"Con questo accordo - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni - è messo a disposizione dei lavoratori, che siano in attesa del pagamento degli ammortizzatori sociali da parte dell'Inps, un ulteriore strumento. Con Poste Italiane si amplia la rete messa in campo dalla Regione Umbria con gli istituti di credito durante l'emergenza Covid-19".

Le somme che saranno erogate dall'Inps e messe a disposizione dallo Stato, nei termini previsti dalla normativa, saranno anticipate da Poste italiane ai clienti BancoPosta e PostePay Evolution con accredito dello stipendio a chi ne farà richiesta.

La domanda di anticipazione potrà essere presentata anche online, accedendo al sito internet di Poste Italiane www.poste.it dal quale è scaricabile la documentazione e la guida alla compilazione della domanda. (ANSA).