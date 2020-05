Un solo nuovo caso positività in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 23 MAG - Dopo lo zero registrato ieri, in Umbria un solo nuovo caso di positività al coronavirus è stato accertato con i 1.313 tamponi analizzati nell'ultimo giorno.

Portando complessivamente a 1.430 le persone risultate positive al virus dall'inizio della pandemia. Secondo i dati della Regione continuano a scendere gli attualmente positivi, 67 (-4).

I guariti sono 1.289 (+5) e 11 i clinicamente guariti (-1).

Stabile il numero dei deceduti, 74.

In Umbria attualmente sono ricoverati in 17 (-1), due (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 506 (+17), sempre alla stessa data risultano 21.866 (+237) persone uscite dall'isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 23 maggio, sono stati eseguiti 62.992 tamponi (+1313). (ANSA).