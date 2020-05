Orvieto limita apertura notturna locali

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 MAG - Saranno limitati gli orari di apertura notturna dei locali di Orvieto: lo prevede un'ordinanza del sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, dopo le "numerose segnalazioni di atti deplorevoli che si sono verificati la scorsa notte nel centro storico". Ad annunciarlo è lo stesso sindaco su Facebook.

"Bottiglie e cartacce gettate e abbandonate sulla strada - scrive -, mastelli della differenziata rovesciati, schiamazzi fino a tardissima notte. Comportamenti assolutamente censurabili in qualsiasi condizione ma che diventano irresponsabili nel momento storico in cui ci troviamo". Tardani riferisce di "foto e video di ragazzi ubriachi, in gruppi, senza mascherine e nessun tipo di accorgimento sugli assembramenti e il distanziamento sociale". "E' assolutamente intollerabile" aggiunge, spiegando che accanto alla limitazione degli orari, di concerto con le forze dell'ordine, si stanno preparando servizi mirati di controllo.

"Non vorrei essere costretta a dover prendere provvedimenti più restrittivi" conclude Tardani.