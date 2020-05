Fase 2: Ceriscioli, attesa firme Tesei e Rossi per spostamenti

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - In considerazione della positiva evoluzione dello stato epidemiologico delle rispettive regioni e vista l'esigenza manifestata da numerosi cittadini residenti nelle zone di confine, la Regione Umbria e la Regione Toscana hanno determinato con ordinanza la possibilità, per i residenti nei Comuni di confine, previo accordo tra i rispettivi presidenti di Regione, di autorizzare la visita a congiunti residenti nei comuni confinanti. Lo ricorda la Regione Marche, che - spiega il presidente Luca Ceriscioli - ha già comunicato formalmente, giorni fa, di essere pronta a firmare le comunicazioni ai prefetti necessarie per rendere operative le ordinanze. Ho già apposto la mia firma, quindi non appena la presidente Tesei della Regione Umbria e il presidente Rossi della Regione Toscana avranno firmato, sarà possibile per i cittadini marchigiani far visita o ricevere la visita dei congiunti residenti nei comuni confinanti delle due regioni". (ANSA).