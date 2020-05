Speranza, Umbria mai destato preoccupazione

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - "La situazione in Umbria non ha mai destato preoccupazione": lo ha sottolineato il ministro della Salute Roberto Speranza in una dichiarazione all'ANSA. Lo fatto dopo gli ultimi dati dell'Iss che collocano la regione tra quelle a "basso rischio" per la diffusione dell'epidemia da coronavirus. (ANSA).