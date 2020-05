Sceso a 0,53 valore indice Rt per Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - E' sceso a 0,53 per l'Umbria l'indice Rt relativo l'epidemia di Covid 19 secondo i dati resi noti dall'Istituto superiore della sanità. Un valore che colloca la regione tra quelle considerate a "basso rischio" per la diffusione del virus e quindi sicure.

Il dato - secondo quanto appurato dall'ANSA - è contenuto nel rapporto settimanale dedicato dall'Iss all'andamento della pandemia. Nel corso della conferenza stampa per illustrare i dati, il presidente dell'Istituto Silvio Brusaferro ha evidenziato come è rapidamente rientrato il piccolo piccolo registrato registrato in Umbria nelle scorse settimane. (ANSA).