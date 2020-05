Ancora nessun nuovo positivo al Covid-19 in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAG - Ancora una volta nessun positivo in più al Covid-19 in Umbria, su 1.225 tamponi eseguiti, secondo i dati resi noti alla Regione e aggiornati alle ore 8 di venerdì 22 maggio. Gli attualmente positivi sono 71 (cinque in meno di ieri). Invariato il numero dei decessi, fermi a 74.

Complessivamente 1.429 persone (il dato, come detto, oggi è invariato) in Umbria sono risultate positive al virus.

I guariti sono 1.284 (cinque in più rispetto a ieri). Risultano 15 clinicamente guariti (anche questo dato è invariato).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 18 (-1); di questi 2 (invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 489 (-10), sempre alla stessa data risultano 21.629 (+387) persone uscite dall'isolamento.

Nel complesso, entro le ore 8 del 22 maggio, sono stati eseguiti 61.679 tamponi. Tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronaviru (ANSA).