Sostegno Regione a cluster della nautica

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Rassicurazioni circa il sostegno della Regione al cluster umbro della nautica per la presenza alle fiere internazionali di settore sono contenute in una lettera firmata dall'assessore regionale Michele Fioroni inviata al presidente della seconda Commissione, Valerio Mancini che ha provveduto a leggere nel corso della riunione alla quale ha preso parte anche il presidente del raggruppamento Gianpaolo Cicioni.

La Commissione ha dato in questo modo corso agli impegni presi nel corso di una precedente audizione dove Cicioni, a nome del gruppo di imprese del comparto, associate dal 2011, aveva avanzato la richiesta di una "semplificazione delle procedure per i contributi a sostegno della presenza alle fiere internazionali di settore".

Il presidente Mancini ha auspicato "programmazioni triennali nelle quali individuare le linee strategiche ed interventi finanziari certi".

Al termine della seduta è stata condivisa l'iniziativa di visitare, nel prossimo mese di giugno, una o più aziende del cluster della nautica. (ANSA).