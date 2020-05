Altro giorno senza decessi Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Ancora un giorno senza nuove vittime (74 in totale) per il coronavirus in Umbria dove si riducono a 76 (cinque meno di ieri) gli attualmente positivi. E' il quando che emerge dai dati della Regione aggiornati alle 8 di giovedì 21 maggio. Complessivamente 1.429 persone (+2) sono risultate positive al virus Covid-19. Questo a fronte di 1.253 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, 60.455 nel complesso. I guariti sono 1279 (+7) e 15 i clinicamente guariti (invariato).

Scendono a 19 (-8) i pazienti ricoverati, due dei quali (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 499 (-13) e 21.242 (+354) quelle che ne sono uscite. (ANSA).