A Cascia festa Santa Rita con accessi limitati

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAG - Sarà una festa di Santa Rita senza il consueto afflusso di devoti che ogni anno arrivano da tutto il mondo, quella in programma venerdì a Cascia. Per garantire la massima sicurezza e il rispetto delle norme contro la diffusione del coronavirus, infatti, pochi potranno fisicamente prendere parte alle celebrazioni previste in Basilica. Riti che però potranno essere seguire attraverso la diretta streaming - #MaratonaFestaSantaRita - dalle 10 alle 18, sui social e il portale web del monastero. "La festa di Santa Rita quest'anno sarà occasione di grazia per chiedere la sua potente intercessione presso il Signore, per i malati, i defunti, i bisognosi, per coloro che sono in difficoltà, soprattutto nel mondo del lavoro" ha intanto detto all'ANSA la priora del monastero di Cascia, suor Maria Rosa Bernardinis. "Affideremo alla nostra patrona celeste - ha proseguito - tutto il mondo, che soffre a causa della pandemia e delle sue gravi conseguenze.

In particolare pensiamo alle nostre terre, ferite dal sisma prima e dal virus ora". (ANSA).