Riapre l'Accademia degli Illuminati a Città di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO, 20 MAG - Istituzione culturale da record per longevità, plurisecolare, e attività no-stop: il circolo tifernate Accademia degli Illuminati, che ieri ha riaperto i battenti delle sue sale ai propri soci ed ai loro ospiti, ha superato indenne nel corso dei secoli, oltre quattro, guerre, pandemie, calamità naturali ed ora anche il Covid-19 almeno in questa prima delicata fase di lockdown. Grazie ad un intervento di sanificazione "hi-tech", reso possibile da un socio, Alessandro Salvi, noto imprenditore del settore, che in maniera gratuita ha tirato a lucido in sicurezza ogni angolo dello storico palazzo Bufalini dove ha sede il circolo, anche questa volta le prestigiose sale sono tornate ad essere frequentate, per ora in maniera parziale per la ripresa dell'attività "Il circolo - ha commentato il sindaco, Luciano Bacchetta - è un elemento distintivo, unico nel suo genere anche a livello nazionale, della nostra città ed oggi è un gran giorno anche per la storia di questa istituzione". (ANSA).