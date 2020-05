Olio monodose da aerei a ristoranti

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAG - Dagli aerei di tutto il mondo alle tavole locali, per aiutare i ristoranti italiani a ripartire in sicurezza: l'olio monodose umbro prodotto dall'azienda Castello di Monte Vibiano si propone come supporto per la fase 2 del mondo della ristorazione grazie a bottigliette che produce da 20 anni. Sono tante infatti le misure per garantire la massima sicurezza dei clienti e dei lavoratori in questo settore. Fra queste il governo ha previsto anche l'introduzione dell'utilizzo dell'olio monodose nei ristoranti. Ed in Umbria l'azienda di Mercatello di Marsciano è specializzata nella produzione dell'olio che confeziona in bottiglie monodose, da 10, 15 e 19 ml. (ANSA).