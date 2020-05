A Narni discrezionalità per gli orari dei negozi

(ANSA) - NARNI, 20 MAG - Commercianti e artigiani a Narni potranno decidere e comunicare gli orari di svolgimento delle proprie attività commerciali: lo stabilisce un'ordinanza del sindaco, Francesco De Rebotti, che sancisce la discrezionalità in merito alle aperture da parte dei negozi per il periodo post lockdown. Gli acconciatori e gli estetisti dovranno ricevere su appuntamento, come stabiliscono le norme nazionali, ma non avranno nessun obbligo di comunicazione al Comune e ai clienti per quel che riguarda giorni di apertura e orari di lavoro. Gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita avranno invece l'obbligo di esposizione al pubblico dell'orario di apertura e chiusura, ma anche per questa tipologia di attività non c'è nessun obbligatorietà a comunicare l'orario al Comune.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in particolare bar e ristoranti, e le attività artigianali quali pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie e similari, devono esporre l'orario al pubblico ed hanno l'obbligo di comunicarlo al Comune. (ANSA).