Tre nuovi positivi Covid su 1.525 tamponi

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - Tre nuovi positivi al coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore che portano complessivamente a 1.427 le persone contagiate secondo i dati aggiornati alle 8 di martedì 19 maggio. Questo comunque a fronte di 1.525 tamponi eseguiti, 57.804 in totale.

Continuano però a scendere gli attualmente positivi che sono 81 (- 11).

I guariti sono infatti 1.272 (+ 13) e 15 (invariato) i clinicamente guariti.

Registrata una nuova vittima che porta a 74 il numero dei deceduti dall'inizio della pandemia.

I ricoverati sono 27 (+ 1), 2 (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 503 (- 74) e 20.641 (+ 530) quelle che ne sono uscite.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus. (ANSA).