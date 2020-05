Squarta, istituzioni compatte per garantire un futuro all'Ast

(ANSA) - PERUGIA, 19 MAG - "ThyssenKrupp ha annunciato l'intenzione di voler mettere in vendita quattro delle cinque divisioni rimaste e questa situazione rischia di sortire un gravissimo danno ai circa 2.500 dipendenti e più in generale all'intera economia dell'Umbria. In questa fase, delicatissima per il futuro del sito di Terni che oggi viene messo fortemente in discussione, è importante che le Istituzioni lavorino compatte nel tentativo di rintracciare soluzioni utili a garantire un futuro, per garantire continuità alla produzione e quindi all'occupazione". Così, in una nota, il presidente dell'Assemblea legislativa Marco Squarta. (ANSA).