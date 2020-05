Tesei, tutelare occupazione Ast

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "La Regione, in merito alla volontà che ci è stata comunicata di voler cedere o ricercare un partner per Ast, è pronta a fare la propria parte per far sì che i livelli occupazionali vengano tutelati e che non vengano dispersi né le potenzialità future né il valore che l'azienda ha sempre avuto per l'Umbria e l'Italia intera": lo ha annunciato la presidente Donatella Tesei. "Per tale motivo - aggiunge - abbiamo intensificato le interlocuzioni con i vari attori e siamo pronti al dialogo".

Tesei ha spiegato poi che la Regione è pronta "a supportare un piano industriale in grado di valorizzare la produzione dell'acciaio umbro, anche con l'entrata di un investitore che possa dare nuovo slancio e investimenti ad un settore strategico per la nostra regione e come detto per tutto il Paese, motivo per cui ogni evoluzione andrà seguita e valutata di concerto con le istituzioni statali". (ANSA).