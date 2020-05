Parrucchieri Foligno, mesi duri ma ora fiducia

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 18 MAG - "Due mesi senza lavorare sono stati duri, ma siamo fiduciosi per il futuro": lo dicono all'ANSA i parrucchieri di Foligno che hanno riaperto i propri saloni.

"Un'azienda a conduzione familiare come la nostra va in difficoltà se si resta chiusi per tutto questo tempo e con i 600 euro dati dal governo non ci si paga nemmeno l'affitto", dicono Massimo e Laura Bacaro. Che non nascondono anche un po' di timore per l'emergenza coronavirus ancora in atto seppure i contagi sono in calo.

Chi si dice fiducioso per il futuro è un giovane parrucchiere, Stefano Nizzi: "Abbiamo già tanti appuntamenti e questo fa ben sperare". Sulla stessa lunghezza d'onda è Riccardo Mazzocco: "Ricominceremo e andrà tutto bene, aver trascorso due mesi a casa è stato utile per pensare alla famiglia".

Tutti sono d'accordo nell'evidenziare i problemi che creano le mascherine indossate dai clienti durante il taglio dei capelli": "Oltre ad essere un po' di intralcio, non permettono di avere la figura intera della persona", sottolineano dal salone "Chiara e Walter".