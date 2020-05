Lega, spostamenti questione nazionale

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "La questione degli spostamenti fra Comuni limitrofi situati in Regioni diverse è un problema reale, per questo avevamo provveduto a sollevarlo anche a livello nazionale": così i parlamentari umbri della Lega, Riccardo Augusto Marchetti e Luca Briziarelli ed i consiglieri regionali Valerio Mancini ed Eugenio Rondini.

"Anche numerosi presidenti di Regione, tra cui quelli della Lega - sostengono gli esponenti leghisti -, avevano chiesto ufficialmente al Governo di affrontare e regolamentare il tema direttamente nel Decreto legge, così come fatto per gli spostamenti tra Regioni legati a grave stato di necessità, salute e lavoro. Purtroppo né la richiesta dei Governatori, né quella contenuta nell'ordine del giorno presentato alla Camera dall'on. Marchetti sono state accolte.

Stiamo ora lavorando a una soluzione che possa rispondere a questa esigenza che coinvolge numerosi Comuni della nostra regione (sia verso la Toscana che verso il Lazio e le Marche) tenendo conto anche del diverso rischio contagio presente nei territori confinanti". (ANSA).