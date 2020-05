Mons. Boccardo, Umbria dei santi bella meta turistica

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - "L'Umbria dei santi può essere una bella meta turistica": a dirlo all'ANSA è mons. Renato Boccardo, presidente della Conferenza episcopale umbra e vescovo della diocesi Spoleto-Norcia. "Immaginare, sempre che l'emergenza coronavirus lo permetta, un itinerario a tappe per andare a visitare i luoghi di San Francesco, Santa Rita e San Benedetto ad esempio - ha sottolineato l'arcivescovo - può essere un modo per rialimentare la nostra dimensione interiore che non possiamo certo trascurare". "I santi di questa regione - ha concluso - sono stati capaci di incidere in maniera significativa nella società e nella Chiesa del loro tempo, ma hanno qualcosa da dire ancora oggi a noi del terzo millennio". (ANSA).