Duomo Orvieto riapre al culto ma non ai turisti

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - E' pronto a riaprire al culto, lunedì, con la prima celebrazione programmata per le 9, anche il Duomo di Orvieto, negli ultimi due mesi accessibile ai fedeli solo per la preghiera, ma non per le funzioni religiose.

Distanziati secondo la normativa,i banchi potranno ospitare fino a 174 posti a sedere. Degli addetti vigileranno sul loro corretto utilizzo, oltre che su ingressi e uscite e sul rispetto delle regole di distanziamento. All'ingresso verrà fornito del gel igienizzante ai fedeli, che dovranno indossare la mascherina e attendere al loro posto il sacerdote per la comunione. Sempre in cattedrale, rimangono invece sospese le visite guidate per i turisti, così come gli accessi al Museo dell'Opera del Duomo.

"Ci auguriamo dai primi di giugno di poter riaprire anche al turismo" commenta il presidente dell'Opera del Duomo, Gianfelice Bellesini. "Considerato che per il 90% le nostre risorse attingono dai biglietti di ingresso - prosegue - siamo in grave difficoltà. Spero che questa situazione passi presto". (ANSA).