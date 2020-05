Coronavirus: assembramenti a Gubbio, Usl 1 avvia screening

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - Oltre 500 test sierologici saranno messi a disposizione dell'Usl Umbria 1 per avviare la prima fase delle screening della popolazione che si è esposta a rischio partecipando, il 15 maggio, ad assembramenti e manifestazioni spontanee nelle vie della Città di Gubbio: lo comunica l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto, rendendo noto che "l'Usl 1, tenuto conto dei comportamenti non rispettosi delle regole in vigore in questo momento a causa della pandemia, ha chiesto al sindaco di Gubbio di trasmettere ai servizi di Igiene e sanità pubblica l'elenco delle persone individuate dalla polizia municipale".

"Sulla base dell'elenco - ha spiegato - si procederà a chiamare le persone interessate per fare una valutazione della situazione e per effettuare il test sierologico. In caso di risultato positivo, verrà fatto il tampone".

La Usl invita chi sia trovato all'interno degli assembramenti, a limitare i rapporti diretti con altre persone e contattare il Nus al numero 800 63 63 63, inviare un'email a prevenzione@uslumbria1.it oppure a contattare il distretto Alto Chiascio. (ANSA).