Bassetti, medici e infermieri chinati su

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAG - "Quanti medici, infermieri - ho avuto testimonianze dirette - in questo tempo di pandemia, si sono chinati sul morente, tracciando un segno di croce! Un medico ha detto 'io ho dato l'estrema unzione': sì, tu hai compiuto l'atto di amore più grande che si potesse esprimere, perché hai riconosciuto in colui che moriva la dignità di una persona umana, di un fratello, di un figlio di Dio": lo ha sottolineato il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti al termine della celebrazione eucaristica di domenica 17 maggio, nella cappella di Sant'Onofrio della cattedrale di Perugia, l'ultima "pro populo" al tempo del coronavirus trasmessa in diretta da Umbria Tv, Umbria Radio InBlu e sui social media ecclesiali.