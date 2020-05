Strumento per 100 per cento garanzie finanziamenti imprese

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - La Giunta regionale dell'Umbria ha approvato l'attivazione dello strumento che integra gli interventi relativi al Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 13 del Decreto Liquidità che prevedono il 90% della garanzia per finanziamenti non superiori a 800 mila euro, concessi alle imprese con fatturato non superiore a 3 milioni e 200 mila euro. La Regione Umbria completa la misura e garantisce il restante 10% del finanziamento con co-garanzie o riassicurazione dei confidi privati.

Lo Strumento, con una dotazione finanziaria iniziale di circa 6 milioni di euro, mira a fornire il massimo sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza."Consente dunque alle imprese di beneficiare del 100% della garanzia sui finanziamenti" spiega l'assessore Michele Fioroni.

"La misura si inserisce nel Piano di azioni a sostegno del tessuto economico della regione, già annunciate il 22 aprile, ed è finalizzata a dare una risposta immediata ed efficace alle esigenze di liquidità delle imprese" conclude l'assessore.

