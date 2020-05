Nessun nuovo positivo in Umbria ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - Nessun nuovo positivo al Covid in Umbria (come già successo nei giorni scorsi) nelle ultime 24 ore secondo i i dati della Regione aggiornati alle ore 8 di mercoledì 13 maggio. A fronte di 1.482 tamponi eseguiti. C'è però un nuovo decesso, 72 dall'inizio della pandemia.

Complessivamente rimangono quindi 1.419 le persone che sono finora risultate positive al virus.

Gli attualmente positivi sono 143 (-5).

I guariti sono 1.204 (+4) e 37 i clinicamente guariti (-2).

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 40 (-5), quattro (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 690 (+18) e 18.677 (+312) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 13 maggio, sono stati eseguiti 50.731 tamponi. (ANSA).