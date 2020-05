Gdf Perugia scopre centro benessere in attività

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAG - I finanzieri del comando provinciale di Perugia hanno scoperto un centro benessere in piena attività, con tanto di cartelli esposti che invitavano a fare le prenotazioni.

I militari della compagnia di Perugia, una volta entrati, hanno riscontrato la presenza di lettini e strumenti per massaggi già pronti per l'uso. Il personale all'interno del locale non è stato in grado di fornire alcuna motivazione plausibile che potesse giustificare l'apertura dell'attività. Per il centro benessere - spiega la Gdf - sono previste sanzioni economiche e la chiusura provvisoria per cinque giorni. Inoltre, il prefetto potrà disporre ulteriori misure restrittive una volta valutata la gravità della violazione. (ANSA).