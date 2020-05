Tavolo tecnico delle costruzioni e infrastrutture

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, Enrico Melasecche, ha istituito un "Tavolo Tecnico per le Costruzioni e le Infrastrutture" quale sede di confronto tecnico e immediato con gli operatori del settore per avviare una riflessione sulle criticità esistenti al fine di una programmazione organica di interventi concreti.

"La creazione di questo Tavolo, ha affermato l'assessore - è avvenuta accogliendo le richieste degli operatori. Pensata in una fase antecedente l'emergenza coronavirus, è divenuta cogente con lo scoppio della pandemia. Va ad aggiungersi, quale iniziativa territoriale, alle attività che la Regione sta già portando avanti sui tavoli nazionali. Con la creazione del Tavolo, la Giunta intende dotarsi di uno strumento prettamente tecnico, capace di intercettare le esigenze a livello di territorio, al fine di produrre idee/azioni/attività, per venire incontro alle esigenze di settore e cercare di supportare le imprese in crisi da vari anni. Contiamo di convocare a breve la prima riunione operativa". (ANSA).