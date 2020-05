Sette nuovi positivi in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - Tornano a crescere, seppure lievemente, le nuove positività al Covid in Umbria, + 7 rispetto a ieri quando era stato registrato un +1 rispetto al giorno precedente, portando a 1.419 le persone interessate complessivamente. Questo comunque a fronte di 1.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Emerge dai dati aggiornati dalla Regione alle 8 di martedì 12 maggio. Gli attualmente positivi sono 148 (-1).

I guariti sono 1.200 (+8) e 39 i clinicamente guariti (-2).

Rimane stabile il dato dei deceduti, 71.

Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 45 (+1), 4 (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 672 (- 29) e 18.365 (+443) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 del 12 maggio, sono stati eseguiti 49.249 tamponi. (ANSA).