Operazione White Bridge, maxi-Daspo per 2 arrestati

(ANSA) - TERNI, 12 MAG - Maxi-Daspo per due delle 13 persone arrestate giovedì, dalla squadra Mobile di Terni, nell'ambito dell'operazione White Bridge, che ha smantellato in città una rete di presunti spacciatori ed estorsori. Nei confronti di un ventinovenne (riconosciuto come il presunto capo del gruppo) e di un ventiquattrenne ultras ternano, entrambi attualmente in carcere, la questura ha disposto infatti un provvedimento che impedirà loro di accedere a qualsiasi impianto sportivo rispettivamente per dieci e sei anni. I due arrestati sono elementi di spicco delle frange ultras della tifoseria della Ternana Calcio. Assidui frequentatori dello stadio, già in passato erano stati colpiti da Daspo. I provvedimenti adottati dalla Divisione anticrimine rientrano nella misura di prevenzione del Daspo 'fuori contesto', introdotta lo scorso anno con il decreto Sicurezza bis. Può essere applicata a coloro che, negli ultimi cinque anni, abbiano commesso gravi reati, indipendentemente dal fatto che ciò sia avvenuto in occasione di manifestazioni sportive. (ANSA).