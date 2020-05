Morto anziano dopo incendio cisterna di gasolio

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - E' deceduto stamani nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Santa Maria di Terni il settantottenne di Melezzole (Montecchio) rimasto gravemente ustionato nel pomeriggio di ieri, nei pressi della sua abitazione, a causa dell'incendio di una cisterna di gasolio.

Aveva riportato ustioni in tutto il corpo. Per la gravità delle condizioni cliniche - riferisce una nota dell'azienda ospedaliera Santa Maria - non era stato possibile trasportare l'anziano in centri specializzati. L'uomo - secondo quanto accertato dai carabinieri della compagnia di Amelia - sarebbe stato avvolto dalle fiamme mentre stava svolgendo lavori di manutenzione della caldaia. (ANSA).