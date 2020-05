Coronavirus: Dnvgl, risposta tempestiva all'Ast

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - "Ast ha affrontato l'emergenza Covid-19 avvalendosi del proprio modello organizzativo di Business continuity, ben definito nell'organizzazione, nei processi di escalation e negli strumenti di valutazione dei rischi. Il Business continuity model prevede livelli di attivazione, di responsabilità e strutture organizzative definiti e chiaramente documentati. Questi fattori hanno consentito una capacità di risposta tempestiva e talvolta preventiva rispetto alle disposizioni impartite dal legislatore nell'evoluzione della crisi". Ad affermarlo Dnvgl - Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione e verifica a livello mondiale, secondo quanto riferisce in una nota la stessa azienda.

"Ast - si legge - ha provveduto a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione dei piani d'azione, scaturiti dalle indicazioni del Business continuity committee, composto dalle funzioni aziendali più pertinenti con lo scenario pandemia. Un altro tassello è costituito dalla creazione di un comitato congiunto, con la diretta partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, che costituisce una valida soluzione organizzativa per la condivisione delle informazioni e la rapida definizione di azioni di risposta all'evoluzione del contesto epidemiologico".

Nell'attestato viene anche segnalato l'efficace utilizzo dei canali di comunicazione interni "finalizzati alla costante informazione del personale in merito alle misure di mitigazione e prevenzione attuate,alla sensibilizzazione del personale sui comportamenti da adottare per ridurre i rischi da contagio ed agli aggiornamenti normativi applicabili (a livello nazionale e regionale)". (ANSA).