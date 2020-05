Cominciata la distribuzione di mascherine a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 12 MAG - È cominciata la distribuzione alla cittadinanza delle mascherine, inviate dalla Protezione civile regionale da parte del Comune di Perugia.

La prima trance verrà distribuita dai Servizi sociali ai cittadini 65enni non autosufficienti, a soggetti in povertà assoluta e a disabili non autosufficienti: la consegna verrà svolta direttamente a casa a cura delle associazioni del territorio.

Le mascherine saranno consegnate anche ai circoli socio culturali del territorio.

Nei prossimi giorni arriveranno nelle 11 sedi delle Farmacie Afas di Perugia ulteriori 15mila mascherine; altre 10 mila verranno affidate ai distretti sanitari che provvederanno a consegnarle agli assistiti.

L'ultima trance di dispositivi di protezione, riservata a tutti coloro che non avranno ritirato le mascherine nelle modalità prima previste, potrà essere ritirata nelle giornate di sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 presso il Coc in strada Santa Lucia 2 a cura della protezione civile del Comune di Perugia. (ANSA).