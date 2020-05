Chiusi parchi a Foligno

(ANSA) - FOLIGNO, 12 MAG - Affollamenti e forme di assembramento: i parchi Hoffmann e dei Canapè di Foligno di nuovo chiusi al pubblico. L'ha deciso il sindaco Stefano Zuccarini che ha firmato un'ordinanza che vieta l'accesso alle due principali aree verde della città fino al 17 maggio. Una scelta dettata, da quanto su legge sull'ordinanza pubblicata sul sito dell'amministrazione comunale, dagli "eccessivi accessi e non ordinati affollamenti, spesso riconducibili a forme di assembramento". E quindi non in linea con le disposizioni governative emanate con l'intento di contenere l'emergenza Covid 19. (ANSA).