Ripreso restauro fontana piazza Tacito

(ANSA) - TERNI, 11 MAG - Riaperto oggi, a Terni, il cantiere per il restauro della fontana di piazza Tacito.

I tecnici del Raggruppamento Zodiaco, incaricato per questa fase dell'intervento, si sono messi al lavoro indossando le protezioni individuali per risistemare il cantiere principale e quello allestito presso gli ex studi cinematografici di Papigno, che dovrà accogliere le parti del mosaico monumentale di Corrado Cagli, una volta distaccate dalla fontana.

"Prima dell'emergenza - spiega in una nota l'assessore ai Lavori pubblici, Benedetta Salvati che ha partecipato ad un sopralluogo - era già stato predisposto tutto per l'inizio delle attività programmate con il distacco dei mosaici. Ora si cercherà di accorciare i tempi".

Intanto i tecnici hanno predisposto i lucidi che saranno applicati sui vecchi mosaici per delimitare le aree dei tagli, che corrisponderanno a quelle di ogni figura dello zodiaco.

Intanto nei laboratori di Roma è stato ultimato il nuovo mosaico che dovrà sostituire quello restaurato e rimosso. (ANSA).