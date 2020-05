Continuano a diminuire ricoverati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 MAG - Continuano a diminuire i pazienti Covid che in Umbria sono ricoverati, 44 in totale, -4 rispetto a ieri, 4 dei quali (-2) in terapia intensiva. Registrato un solo positivo in più rispetto a domenica, 1.412 il computo complessivo, ma con 551 tamponi, poco più di un terzo degli altri giorni. E' il quadro che emerge dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 11 maggio dalla Regione.

Gli attualmente positivi sono 149 (-8).

I guariti sono 1.192 (+9) e 41 i clinicamente guariti (-3).

Ancora stabile il numero dei deceduti, 71.

Le persone in isolamento domiciliare sono 701 (-60) e 17.922 (+90) quelle che ne sono uscite.

Nel complesso, entro le ore 8 dell'11 maggio, sono stati eseguiti 47.474 tamponi.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria.

(ANSA).