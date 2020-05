Sotto quota 50 i ricoverati in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - Ancora un giorno senza nuovi decessi per Covid in Umbria (71 dall'inizio dell'epidemia) ma quattro nuovi casi positivi (1.411 totali) su 1.349 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore; con i ricoverati totali che scendono sotto quota 50: è il quadro in Umbria secondo i dati aggiornati alle 8 di domenica 10 maggio dalla Regione. Gli attualmente positivi sono 157 (-3).

Continuano ad aumentare i guariti, 1.183 (+7), mentre risultano 44 clinicamente guariti (-4).

I ricoverati sono 48 (-3) e sempre sei (invariato) in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 761 (-2), sempre alla stessa data risultano 17.832 (+169) persone uscite.

Nel complesso, entro le 8 del 10 maggio sono stati eseguiti complessivamente 46.923 tamponi.

Maggiori dati e tutte le notizie relative all'emergenza coronavirus sono consultabili su www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all'evoluzione del Covid-19 in Umbria.

