Norcia punta su "bellezza" territorio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 10 MAG - "Anche se terremotata e messa a dura prova dalla crisi economica da coronavirus, la bellezza di Norcia, Castelluccio e di tutto il parco nazionale dei Monti Sibillini è rimasta intatta. Faremo in modo che diventi ancora una volta la nostra ancora di salvataggio": il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, punta sul paesaggio e sugli ampi spazi che il territorio offre per rilanciare un territorio che in meno quattro anni ha conosciuto due pesanti emergenze. "Come ne usciremo non lo so - ha aggiunto - ma so che ne usciremo anche questa volta come abbiamo fatto col sisma".

"Intanto - ha detto Alemanno - ci poniamo come meta turistica per la prossima estate. È vero che non abbiamo chissà quanti posti letto, ma da noi si può arrivare e godersi il territorio, per passeggiate o per praticare sport, in assoluta serenità e sicurezza".

L'amministrazione comunale sta pensando a come agevolare il settore della ristorazione. "Quanto prima - ha spiegato il sindaco - incontrerò gli operatori per studiare le misure più idonee". (ANSA).