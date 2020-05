Bori, Giunta intervenga tirocini sospesi

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAG - "La Giunta Regionale ha il dovere di intervenire per assicurare continuità economica e percorsi certi a tutti coloro che, in questi mesi, si sono visti sospendere il proprio tirocinio extra-curricolare a causa dell'emergenza sanitaria": è quanto chiede alla Giunta regionale il capogruppo Pd in Assemblea legislativa, Tommaso Bori. Lo fa con una mozione "al fine di promuovere e stimolare un intervento in favore di quanti hanno iniziato a seguire un iter di formazione e avviamento al lavoro, che deve poter essere assicurato e concluso con successo".

"L'attività di tirocinio - sottolinea Bori - oltre a rappresentare un'occasione di formazione e inserimento nel mondo del lavoro per tanti giovani, donne e disoccupati, rappresenta, di fatto, anche una forma di reddito di sussistenza. Quei percorsi di formazione attivati prima del 13 marzo, tramite tirocini extra-curriculari che risultano sospesi, hanno perso dunque ogni possibilità di assicurare anche la minima indennità prevista". (ANSA).