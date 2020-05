Video Regione per dire "grazie" a operatori

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - Vuole essere un segno di concreto ringraziamento per tutti gli operatori sanitari, le forze dell'ordine, i volontari e tutti le categorie di lavoratori che si sono spesi in Umbria nella prima fase dell'emergenza Covid il video realizzato su iniziativa dell'Assessorato alla Salute e alle Politiche Sociali della Regione Umbria.

Si apre ricordando che "un nemico nuovo e inaspettato è entrato nelle nostre vite" cambiando "in modo repentino le nostre abitudini". Vengono quindi proposte le immagini del lavoro dei medici e del personale sanitario nei vari ospedali dell'Umbria ma anche della Protezione civile. Accompagnati dalle testimonianze del personale, dell'assessore regionale alla Sanità Luca Coletto e del direttore Claudio Dario.

"Distanti fisicamente ma vicini con il cuore per il bene comune" il messaggio che chiude il video sulle immagini di una bambina che corre in un campo di grano. (ANSA).