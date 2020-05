Bassetti, a messa per 100 anni Wojtyla

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - "Alla coincidenza che si possa tornare a messa il 18 maggio, il giorno in cui papa Giovanni Paolo II avrebbe compiuto cento anni, ci ho pensato. Chissà che anche lui, assieme agli altri santi, ci abbia fatto questa grazia": così il card. Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, riflettendo sulla casualità che la giornata in cui i cattolici potranno tornare in chiesa e coinciderà con l'anniversario della nascita di papa Wojtyla.

Il presidente della Cei non si è mostrato preoccupato dalla necessità di dover garantire il distanziamento sociale in chiesa. "Importante - ha detto - sarà determinare bene gli spazi che sono generalmente molto ampi e ci stiamo accorgendo che ce ne sono anche tanti inutilizzati". La possibilità di tornare a messa da parte dei fedeli non farà, però, interrompere la diffusione attraverso il web. "Incoraggiamo ancora - ha detto il presidente della Cei - le celebrazioni in streaming, a favore soprattutto degli anziani".