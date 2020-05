Ancora un solo positivo in più in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAG - Ancora un solo positivo in più al Covid rispetto a ieri in Umbria, 1.407 totali, su 1.351 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (45.574 in tutto). E' il quadro che emerge dai dati aggiornati alle ore 8 di sabato 9 maggio dalla Regione.

Gli attualmente positivi si riducono comunque ancora e ora sono 160 (-20) mentre rimane invariato il dato dei deceduti, 71.

I guariti sono 1.176 (+21) e 48 i clinicamente guariti (-13).

Dei pazienti positivi sono ricoverati in 51 (-2), 6 (invariato) sono in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 763 (+5) e 17.663 (+332) quelle che ne sono uscite.

(ANSA).